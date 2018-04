"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".



1999, Christian De Sica tinto interamente di biancoceleste, Iacchetti pilota di aerei interista, Boldi tassista rossonero contro il duo Bernabucci-Mattioli cuori giallorossi, Abantuono "Zebrone" bianconero e infine lui, Nino D'Angelo, alias Gennaro Scognamiglio, ladruncolo napoletano. Nella sale italiane veniva proiettato tifosi e, nella ministoria dedicata al Napoli, spunta Diego Armando Maradona, el Pibe de Oro, l'idolo di ogni napoletano. Come nel caso di D'Angelo/Scognamiglio, che intenti a svaligiare un appartamento prima si guardano Atalanta-Napoli, poi proseguono con il loro lavoro. Almeno fino a quando non si rendono conto che la casa è proprio quella di Diego.



IDOLO PER TUTTI? - Errata corrige: chiedo scusa, Diego è l'idolo di quasi tutti i napoletani. Già, perché ce n'è uno, simbolo di Napoli, del Napoli e del calcio sarriano, che ha come modello un altro numero 10: Alessandro Del Piero. Lorenzo Insigne lo ha detto più e più volte: "Anche se ai napoletani dà fastidio, il mio idolo è Del Piero, per me è stato un grande giocatore ed è un grande uomo". E domenica sera, in quello Stadium in cui Pinturicchio ha vinto uno scudetto salutando il suo popolo tra le lacrime, il 24 azzurro proverà a riaprire definitivamente la corsa verso il tricolore. Nino D'Angelo rubava in casa di D10S, Insigne sogna di vincere nella casa di Alex. Magari con un gol alla Del Piero, tiri a giro dal vertice sinistro dell'area di rigore che conlcudono la loro corsa accarezzando l'incrocio dei pali. Insigne ce l'ha, è nel suo bagaglio tecnico: delpierano e non maradoniano, ma che comunque potrebbe far sognare i tifosi partenopei. E lasciarli d'incanto, come quando Nino D'Angelo...





