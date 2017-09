Nonostante la chiusura del settore ospiti, un folto gruppo di tifosi del Feyenoord si è comunque presentato già dalla giornata di ieri a Napoli creando non pochi problemi di ordine pubblico.



Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, circa duecento ultras della squadra olandese arriveranno oggi a Napoli, per far seguito al precedente gruppo già presente in città, nonostante la Uefa abbia vietato la trasferta dopo quanto accaduto nell’ultimo precedente in Italia, a Roma.



In città è quindi scattata l'allerta massima tra le forze dell’ordine, che ieri hanno già arrestato tre 21enni olandesi, dopo una colluttazione, li avevano fermati perchè intenti a lanciare pietre nel pieno centro storico di Napoli.