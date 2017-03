"Quando ti fidi dei tuoi compagni non c'è mai paura. Forza Juve, il bello deve ancora cominciare!", sono le parole con cui Paulo Dybala ha provato a caricare l'ambiente bianconero in vista del difficile quarto di Champions League. L'urna di Nyon, infatti, non è stata benevola con la Juventus, estraendo una doppia sfida con il Barcellona, con il ritorno in terra catalana. Non proprio il massimo, dato che l'ultima squadra passata dal Camp Nou è stata il PSG, ed è tornata a Parigi con un risultato storico, ma di cui è stata protagonista al passivo. Il 6-1 rimarrà impresso negli occhi e nella mente di tutti e, sicuramente, se si pensava che il Barcellona fosse sceso nelle gerarchie delle candidate alla vittoria finale, la remuntada ha spiazzato tutti, spaventando non poco.



Così, siamo andati nel centro di Milano per capire il pensiero dei tifosi bianconeri, e non solo, in merito al sorteggio che ha regalato questa sfida, così emozionante, affascinante e passionale. Al di là di ogni possibile previsione metereologica, 11 e 19 aprile saranno senza dubbio notti di stelle: prima sventoleranno quelle della Champions sull'usuale telone a centrocampo, poi brilleranno quelle in campo, e l'augurio dei tifosi è che quelle bianconere alla fine siano più lucenti.