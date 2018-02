Mancano due mesi alla grande sfida tra Juventus e Napoli in campionato, probabilmente decisiva per le sorti dello scudetto, ma le polemiche sono già caldissime. La questione del momento è la presenza o meno di tifosi partenopei nel settore ospite dello Stadium. Da tempo le rispettive trasferte sono vietate dai questori di Napoli e Torino, anche perché, come ricorda oggi Tuttosport, l'ultima volta che i partenopei arrivarono in città, il settore ospiti fu devastato. Il Napoli, però, ci spera, anche se la Juventus non è convinta. Al questore di Torino l'ultima parola.