La Corte federale non si smentisce mai. Appena ne fa una giusta, immediatamente ne sbaglia un'altra. Mi chiedo se lo faccia apposta, o gli venga di default.



Non più tardi di un mese e mezzo fa ha dovuto decidere se accogliere o meno la richiesta di squalifica di 1 anno per il presidente della Juventus,fatta dal procuratore federale, in merito al caso biglietti-n'drangheta, ed optò (correttamente) per il no. Per non scontentare del tutto la propria Procura (che, vale sempre la pena ricordarlo, presentò prove d'accusa false)Una squalifica scontata nella recente ultima giornata di campionato, e ancora stiamo chiedendocene il motivo: