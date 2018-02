Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter, ha parlato a 4-4-2 - L’Originale, programma trasmesso su TgCom24: “Non è un bel periodo, inutile nascondersi. Non vengono i risultati ma io vorrei vedere le cose in maniera positiva. Spalletti è un gran condottiero e saprà risolvere queste problematiche: basta che i ragazzi si trovino e si confrontino e poi faranno del loro meglio per chiudere questa fase negativa. Ma solo a livello di risultati perché a Genova l’Inter non ha fatto una brutta partita, anche perché non è mai facile incontrare le squadre che devono salvarsi a questo punto della stagione. Manca il carattere a questa Inter? No, il carattere ce l’hanno perché per giocare in una squadra come l’Inter vuole dire che hanno carattere. Non mi piace fare paragoni col passato perché ogni epoca ha la sua storia e le sue caratteristiche. Questi ragazzi danno l’anima per l’Inter, devono solo isolarsi, ritrovare un filo conduttore e fregarsene della pressione da fuori. A differenza di altre squadre l’Inter fa sempre notizia, nel bene e nel male. Ci sono altre squadre blasonate che sono più sotto rispetto ai nerazzurri ma nessuno ne parla. Ci si aspettava molto dall’Inter anche perché siamo partiti fortissimi, poi ci siamo arenati intorno a Natale: speriamo ora che questo periodo finisca".



IL FUTURO DI BUFFON - "Buffon può continuare a giocare? Difficile dirlo, solo Gigi lo sa", spiega Toldo: "Io se fossi in lui anticiperei il ritiro e non continuerei ma sono cose che deve sentire solo lui. Deve avere ancora quella rabbia agonistica che ti fa fare quel gesto tecnico più del giovane, ma purtroppo il fisico non è più quello di prima. Lui ha una grande testa che è sempre stato un suo punto di forza, poi dipende anche come andrà la Champions: io però se fossi in lui mollerei a fine stagione”.