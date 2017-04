Napoli-Juventus si gioca anche sul calciomercato, dove i due club hanno diversi obiettivi in comune. Come si legge sul Corriere dello Sport, il primo pomo della discordia è Corentin Tolisso, centrocampista francese del Lione. Nel mirino c'è poi il terzino destro dell'Atalanta, Andrea Conti, altro classe 1994. Hanno 3 anni in meno gli altri due giovani seguiti con interesse da Juve e Napoli: il portiere Alex Meret (in prestito alla Spal, ma di proprietà dell'Udinese) e l'attaccante danese dell'Ajax, Kasper Dolberg.