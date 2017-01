Corentin Tolisso apre alla Juventus: il centrocampista del Lione è l'obiettivo numero uno dei bianconeri, complicato per gennaio ma possibile per giugno e lo stesso giocatore non chiude le porte a questa ipotesi. Tolisso spiega: "La Juve è un club storico, un onore il loro interesse. Ora penso al Lione, dove giocherò la seconda parte della stagione e darò tutto fino alla fine". Appuntamento rimandato dunque, a giugno nuovo affondo bianconero per il centrocampista francese.