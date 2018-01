Damiano Tommasi, presidente dell'Aic, ha parlato a InBlu Radio del futuro di Gigi Buffon: "Non so quale sarà il futuro sportivo di Buffon. Gigi è uno di quei nomi di cui la Federazione non può non tenere conto perché ha dato tanto alla maglia azzurra. Se giustamente coinvolto sarà contento di dare il suo contributo. Per troppo tempo non ci si è concentrati sulla formazione dei giovani nel modo giusto e non si è parlato di calcio. Sono state disperse energie e attenzione verso tutta la filiera: dalle giovanili fino alla nazionale maggiore. Mi auguro che il progetto delle seconde squadre sia un progetto concreto che si possa portare a termine e iniziare fin dalla prossima stagione".