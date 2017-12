Il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi ha rilasciato un'intervista a Sky Sport 24, ufficializzando di fatto la sua candidatura per l'elezione del nuovo presidente della Figc prevista il prossimo 29 gennaio: "C'è voglia di essere i protagonisti di un auspicato cambiamento e quindi c'è la voglia di mettere in gioco anche la mia persona in queste elezioni". Tommasi ha poi aggiunto: "Siamo convinti, e lo dice anche lo statuto, che per fare la riforma serva un largo consenso e la volontà di tutti di intraprendere un cammino, quindi l'auspicio è di non avere più di un candidato alle prossime elezioni e far sì che quel candidato raccolga tanti consensi. Sarebbe un successo come Federazione e come sistema calcio, un sistema che, dopo un evento leggermente traumatico come quello degli ultimi mesi, darebbe sicuramente un certo tipo di risposta".



L'ex centrocampista della Verona ha concluso parlando di come si immagina la Federcalcio del futuro: "Deve essere una federazione che dia voce a tutti, che dia ad ognuno il giusto peso e le proprie responsabilità: ai calciatori, agli allenatori, a tutte le componenti, ed infine che dia la massima responsabilità a chi rappresenta la parte imprenditoriale. Ecco: questa dovrebbe essere la Figc".