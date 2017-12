Intervistato da Premium Sport, il presidente dell'Aic Damiano Tommasi ha commentato i primi mesi di Var: "E' un anno di transizione, un test molto significativo perché l'Iitalia, come ha detto anche Gianni Infantino, in questo momento è un punto di riferimento. Ogni strumento che possa aiutare a ridurre gli errori è ben accetto. Poi, è chiaro che ci saranno sempre polemiche nonostante la quasi perfezione che si possa avere: l'importante è che come atleti ci crediamo e che possa migliorare sempre più. Corsa al titolo? Sicuramente ci sono più pretendenti allo scudetto, anche se come negli ultimi anni bisognerà sempre fare i conti con la Juve".