Il difensore viola, capitano ieri con il Chievo, Nenad Tomovic ha parlato così in vista della sfida con la Juventus all'agenzia di stampa SEM: "Per i nostri tifosi è una delle partite più importanti della stagione. C’è grande rivalità tra le tifoserie e tra i club. La Juve è favorita, non solo per questa partita ma anche per la vittoria dello scudetto. Penso però che abbiamo la possibilità di batterli e penso che riusciremo ad ottenere un risultato positivo contro la squadra di Allegri. Io capitano? Ieri è stata la quinta volta che ho indossato la fascia. Per me è un vero onore essere il capitano della Fiorentina. Il primo è Gonzalo, il secondo è Borja, ma dopo di loro ci sono io e sono molto contento di questo".