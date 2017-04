Nenad Tomovic, difensore della Fiorentina, ha parlato del cammino della squadra di Sousa verso l'Europa League: 'Fino a quando ci sarà la possibilità lotteremo per Firenze - si legge su sportske.net - Guardiamo di partita in partita con l'obiettivo di vincere sempre. Vogliamo combattere in ogni partita per raggiungere il nostro obiettivo'.