Continua la ricerca del Torino al difensore centrale: nelle ultime ore c'è stato un forte avvicinamento a Lorenzo Tonelli del Napoli, giocatore in cerca di rilancio dopo una stagione passata per lo più lontano dai campi con la maglia azzurra. La trattativa per l'ex Empoli è in fase avanzata ma Cairo e Petrachi continuano a seguire con attenzione anche un altro giocatore: Gabriel Paletta.



È da oltre un mese che il difensore italo-argentino è nel mirino del Torino ma i dirigenti granata non sono ancora riusciti a trovare l'accordo con il Milan. Cairo vorrebbe infatti acquistare a parametro zero Paletta (nonostante abbia ancora un anno di contratto con il club rossonero), così come ha fatto con Sirigu. Il Milan, però, al momento non cede alle richieste granata.