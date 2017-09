Intervistato da Il Mattino, Luca Toni ha ‘fatto le carte’ alla Serie A analizzando anche i reparti offensivi delle big del nostro campionato: "L’attacco del Napoli è sicuramente fortissimo. Ci sono grandi calciatori e ci sono anche i vantaggi nel giocare un calcio fantastico come quello di Sarri. In giornate in cui il Napoli si esprime al massimo può facilmente segnare 6-7 gol a partita e lo ha già dimostrato. Anche l’attacco della Juventus è tuttavia molto forte. Siamo sullo stesso piano più o meno. Per lo scudetto vedo Napoli, Juve e Inter. Il Napoli deve solo imparare a far proprie le partite in cui gioca meno bene, come ci riesce da tempo la Juventus, abituata a vincere anche con prestazioni non brillanti. Se la squadra di Sarri ci riuscirà allora ne vedremo delle belle. Attenzione anche all’Inter, soprattutto perché non gioca le coppe. Napoli e Juventus però sono ancora un passetto avanti"