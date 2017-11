Intervistato da Tele Radio Stereo, l'ex centravanti Luca Toni parla del campionato di Serie A.



“Vedere 5 squadre in 5 punti in Serie A è una grande cosa. Napoli e Roma sono cresciute, poi la Juve non sta ammazzando il campionato, che sarà bello ed equilibrato fino alla fine. Se la Juve molla qualcosa penso che Roma, Napoli ed Inter possano lottare per vincere il titolo. Vincere a Napoli e Roma è un po’ più difficile che farlo a Torino, perché sono piazze molto umorali, ma anche questo è il bello”.