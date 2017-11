La rivista mensile Four Four Two in collaborazione con il più famoso videogame manageriale di calcio, Football Manager, ha stilato una classifica dei 100 teenagers più importanti del calcio mondiale. C'è tanta Italia, soprattutto nella top 10 con Gigio Donnarumma del Milan in cima alla classifica davanti a Mbappè del PSG e Rashford del Manchester United.





ECCO LA CLASSIFICA COMPLETA

1. Gianluigi Donnarumma (Milan)

2. Kylian Mbappè (PSG)

3. Marcus Rashford (Manchester United)

4. Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

5. Federico Chiesa (Fiorentina)

6. Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

7. Douglas Luiz (Girona)

8. Matthijs de Ligt (Ajax)

9. Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

10. Manuel Locatelli (Milan)

11. Tom Davies (Everton)

12. Felix Passlack (Hoffenheim)

13. Timothy Fosu-Mensah

14. Matheusinho (America Mineiro)

15. Toni Lato (Valencia)

16. Matheus Fernandes (Botafogo)

17. Ezequiel Barco (Independiente)

18. Dayot Upamecano (RB Lipsia)

19. Weston McKennie (Schalke 04)

20. Panagiotis Retsos (Bayer Leverkusen)

21. Xadas (Sporting Braga)

22. Ismaila Sarr (Rennes)

23. Patrick Cutrone (Milan)

24. Alexander Isak (Borussia Dortmund)

25. Alban Lafont (Tolosa)

26. Luka Jovic (Eintracht Francoforte)

27. Dennis Bonaventure (Club Brugge)

28. Dennis Geiger (Hoffenheim)

29. Maxime Lopez (Olympique Marsiglia)

30. Martin Odegaard (Herenveen)

31. Mateus Vital (Vasco da Gama)

32. Sander Berge (Genk)

33. Ben Woodburn (Liverpool)

34. Axel Tuanzebe (Manchester United)

35. Maximiliano Romero (Velez Sarsfield)

36. Aymen Barkok (Eintracht Francoforte)

37. Levi Garcia (Az Alkmaar)

38. Justin Kluivert (Ajax)

39. Salih Ozcan (Colonia)

40. Ryan Sessegnon (Fulham)

41. Nicolas Gonzalez (Argentinos Juniors)

42. Exequiel Palacios (River Plate)

43. Hannes Wolf (Red Bull Salisburgo)

44. Sam Field (WBA)

45. Ludovic Blas (Guingamp)

46. Yann Karamoh (Inter)

47. Vasilije Janjicic (Amburgo)

48. Christopher Nkunku (PSG)

49. Rick Van Drongelen (Amburgo)

50. Rafik Zekhnini (Fiorentina)

51. Alejandro Pozo Pozo (Siviglia)

52. Federico Valverde (Deportivo la Coruna)

53. Carles Alena (Barcellona)

54. Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund)

55. Jeff Reine-Adelaide (Arsenal)

56. Juan Foyht (Tottenham)

57. Giuseppe Pezzella (Udinese)

58. Viktor Tsygankov (Dinamo Kiev)

59. Amadou Haidara (Red Bull Salisburgo)

60. Josip Brekalo (Stoccarda)

61. Sergio Diaz (Lugo)

62. Claud Adjapong (Sassuolo)

63. Lovro Majer (NK Lokomotiva)

64. Faitout Maouassa (Rennes)

65. Matias Zaracho (Racing Club)

66. Kevin Danso (Augsburg)

67. Vinicius Junior (Flamengo)

68. Orel Mangala (Stoccarda)

69. Maximilian Wober (Ajax)

70. Ovie Ejaria (Liverpool)

71. Marcelo Saracchi (River Plate)

72. Nonoca (Cruzeiro)

73. Dzenis Burnic (Stoccarda)

74. Fikayo Tomori (Hull City)

75. Moise Kean (Hellas Verona)

76. Reece Oxford (Borussia Moenchengladbach)

77. Johannes Eggestein (Werder Brema)

78. Gedson Fernandes (Benfica)

79. Calvin Stengs (AZ Alkmaar)

80. Malang Sarr (Nizza)

81. Federico Dimarco (Sion)

82. Marquinhos Cipriano (San Paolo)

83. Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

84. Rui Pires (Porto)

85. Ronaldo Vieira (Leeds)

86. Giovanni Troupee (Utrecht)

87. Julien Ngoy (Stoke City)

88. Gian-Luca Itter (Wolfsburg)

89. Guus Til (AZ Alkmaar)

90. Berkay Ozcan (Stoccarda)

91. Odsonne Edouard (Celtic)

92. Simone Lo Faso (Fiorentina)

93. Krystian Bielik (Arsenal)

94. Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund)

95. Cameron Carter-Vickers (Sheffield United)

96. Jordan Lotomba (Young Boys)

97. Nicolas Schiappacasse (Atlético Madrid)

98. Mile Svilar (Benfica)

99. Fabian Reese (Schalke 04)

100. Reiss Nelson (Arsenal)