Paulo Dybala è in un momento di gravi crisi. La Joya ha trascorso l'intera partita contro la Roma in panchina e Massimiliano Allegri sembra non volersi decidere a farlo tornare tra i titolari, ad eccezione della Coppa Italia. Nel frattempo, dall'Inghilterra, il Guardian mette il gioiello argentino al 14° posto tra i migliori 100 giocatori del 2017, primo tra quelli che militano, o hanno militato nella scorsa stagione, in Serie A.