Domani sera al Dall'Ara di Bologna Tomas Rincon e Umar Sadiq vivranno la loro prima partita da giocatori del Torino. I due neo acquisti sono infatti stati convocati per la prima volta da Sinisa Mihajlovic e il centrocampista venezuelano potrebbe anche giocare titolare: Rincon è infatti in ballottaggio con Afriyie Acquah. Partirà invece dalla panchina Sadiq, che tra l'altro è un ex della partita avendo indossato lo scorso anno la maglia rossoblù del Bologna.



Per questa prima stagione al Torino, Rincon ha scelto come numero di maglia l'88 che già indossava ai tempi del Genoa, Sadiq invece, essendo il suo 97 occupato da Lyanco, ha optato per il 99.