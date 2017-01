Il Torino cerca un centrocampista: ultimo tentativo per Castro (Chievo), gli altri nomi sono quelli di Imbula (Stoke), Machach e Doumbia (Tolosa), Donsah (Bologna), Poli (Milan), Grassi (Atalanta), Giaccherini (Napoli), Hetemaj e Radovanovic (Chievo). Ufficializzato l'acquisto del giovane centrocampista belga Remacle (Standard Liegi), i granata chiudono per il giovane difensore Romano (classe 1998) della Grumellese. Vives ufficiale alla Pro Vercelli, no alla Roma per Baselli.