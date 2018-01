Il passaggio di Donsah al Torino può saltare al fotofinish. Il centrocampista ha un accordo col Toro, che però non ha ancora l'ok del Bologna, che vuole 9 milioni per il ghanese. C'è distanza e oggi è in programma un incontro decisivo.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il caso Donsah blocca gli emiliani che cercano un trequartista come Orsolini (contatto con la Juve per liberarlo, ma l'Atalanta dice no). Prosegue la trattativa per Bessa (Verona). Senza l'addio di Donsah resta in grande vantaggio il Genoa. Più defilata c'è sempre la Sampdoria.

La Spal oggi avrà un contatto con il Torino per sbloccare il ritorno di Bonifazi in prestito dai granata. Per la difesa le alternative sono De Maio (Bologna) e Pisacane (Cagliari).