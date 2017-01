Continuano le trattative tra i dirigenti del Torino e quelli del Chievo per trovare un accordo per il cartellino di Lucas Castro. La distanza tra quanto richiesto dal club veneto (oltre 9 milioni) e quanto offerto da quello piemontese (6.5 milioni) non è ancora stata colmata ma, nei prossimi giorni, un nuovo incontro tra le due società potrebbe essere risolutivo.

Se Castro dovesse alla fine approdare alla corte di Mihajlovic a fargli spazio in rosa potrebbe essere Afiryie Acquah: il centrocampista ghanese, attualmente impegnato con la propria nazionale in Coppa d'Africa, vorrebbe giocare con maggiore continuità e con l'arrivo dell'argentino vedrebbe invece ridursi lo spazio a sua disposizione. Attualmente non è nella lista dei cedibili ma, se dovesse arrivare qualche offerta, i dirigenti granata la prenderebbero in considerazione.