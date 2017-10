Ottime notizie per Sinisa Mihajlovic: l'allenatore del Torino, per la partita di domenica contro la Roma, potrà contare su Afriyie Acquah. Il centrocampista ghanese ha smaltito l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo nelle ultime settimane e quest'oggi, per la prima volta, ha svolto entrambi le sessioni di allenamento con i propri compagni di squadra.



Contro la Roma a centrocampo, con ogni probabilità, giocheranno Tomas Rincon e Daniele Baselli ma Acquah potrebbe essere utile a partita in corsa, in particolare se la partita dovesse incanalarsi sui binari giusti per il Torino. Il recupero del ghanese mette fine all'emergenza a centrocampo che contraddistinto le ultime partite della formazione granata.