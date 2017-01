Sinisa Mihajlovic per almeno le prossime tre partite del Torino dovrà fare a meno di Afriyie Acquah: il centrocampista è stato infatti inserito dal ct del Ghana Avram Grant nella lista dei 26 preconvocati per la Coppa d'Africa e, con ogni probabilità sarà confermato, nella rosa della sua nazionale.

Acquah salterà dunque le partite contro il Sassuolo, il Milan (sia in campionato che in Coppa Italia) e il Bologna poi, se il Ghana dovesse superare il girone eliminatario e arrivare a giocarsi una tra la finale per il primo posto e quella per il terzo, sarebbe indisponibile anche per le gare contro l'Atalanta e l'Empoli.