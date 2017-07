Come riporta il sito del Torino, allenamento mattutino a Bormio per la squadra di Mihajlovic. Consueto lavoro in palestra, seguito da esercitazioni tecnico-tattiche con il pallone. Non ha preso parte alla seduta Vittorio Parigini: a seguito di una caduta in allenamento il calciatore ha subito una sublussazione acromion della clavicola re sinistra. Nei prossimi giorni si definiranno i tempi di recupero in base al decorso clinico.