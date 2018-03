C'era anche una delegazione del Torino questo pomeriggio a Coverciano alla camera ardente di Davide Astori. Il direttore generale Antonio Comi, il capitano Andrea Belotti e gli ex compagni del difensore Adem Ljajic, Lorenzo De Silvestri e Salvatore Sirigu questo pomeriggio hanno reso omaggio allo sfortunato calciatore della Fiorentina.



Walter Mazzarri quest'oggi ha anticipato l'allenamento al mattino proprio per permettere ai suoi quattro giocatori di raggiungere la Toscana per rendere omaggio all'amico e ex compagno di squadra o di Nazionale.