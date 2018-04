Seduta tecnico-tattica per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla partita di domenica contro l’Inter. Allenamento differenziato per Niang, post affaticamento muscolare prima di Torino-Crotone. Il Torino svolgerà la sessione di rifinitura domani in orario prandiale, per poi raggiungere il ritiro prepartita (torinofc.it)