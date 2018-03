Cristian Ansaldi contro il Cagliari ha potuto festeggiare per la sua prima rete con la maglia del Torino. Un gol importante il suo, quello del 3-0, perché ha permesso ai granata di chiudere, di fatto, con anticipo la partita della Sardegna Arena.



Al termine della partita il terzino ha così commentato la vittoria: “Sono contento per la squadra, per tutto il gruppo. Avevamo bisogno di recuperare un po’ di fiducia, e questi tre punti aiutano sicuramente per tutto, sotto vari aspetti. Sì, la vittoria aiuta per questo. I tifosi erano arrabbiati, ed è normale, perché dopo quattro partite e altrettanto sconfitte le cose diventano più difficili. Dobbiamo metterci la faccia".