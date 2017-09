Cristian Ansaldi, terzino passato dall'Inter al Torino, si presenta in conferenza stampa: "Mi aspetto ora che sono qui di continuare come ho sempre fatto e aiutare la squadra. La mia posizione? Ho sempre giocato come terzino, a sinistra ma anche in altre posizioni della difesa. Come mi trovo? Mi sto trovando molto bene, oggi ho fatto il terzo allenamento. Qui sembra di essere in una famiglia e questa è la cosa principale. Obiettivo? Penso che qui abbiamo la fortuna di avere un allenatore bravo, con la capacità di portarci nei primi 6-7 posti. Il nostro obiettivo è di giocare l'Europa League nella prossima stagione