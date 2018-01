Cristian Ansaldi, difensore del Torino, parla al sito ufficiale del club granata. "Quando c'è un cambio in panchina bisogna ripartire da zero e lavorare il doppio, per sé stessi e per la squadra. Vincere aiuta a prendere fiducia, sappiamo che dobbiamo continuare così. Per noi sentire il calore dei tifosi è importante e dobbiamo ricambiare questo affetto con una grande prestazione contro il Sassuolo. Pensiamo a fare la nostra partita, loro sono forti ma anche noi lo siamo: dobbiamo portare a casa i tre punti".