Dopo aver ceduto Sasa Lukic in prestito al Levante, il Torino potrebbe prestare chiudere un'altra operazione in uscita. Secondo quanto riportato da Pianeta Empoli, Samuel Gustafson sarebbe finito nel mirino dell'Empoli.



La società toscana avrebbe già contattato quella piemontese per avere in prestito il centrocampista svedese che al Toro sarebbe chiuso da una folta concorrenza. Una volta finalizzata la cessione di Omar El Kaddouri, l'Empoli sarebbe pronto a richiedere ufficialmente Gustafson. Per avere il calciatore classe la società toscana dovrà però battere la concorrenza di un altro club di serie B: l'Ascoli.