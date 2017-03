Il Torino si troverà in estate ad aprire un tavolo di trattative con il Manchester City per provare a confermare fra i pali granata il portiere inglese Joe Hart. I Citizens sono disposti a trattare, anche se per l'estremo difensore sono già arrivate numerose richieste da tanti club di Premier League e il motivo è l'interesse concreto che Guardiola nutre per Andrea Belotti. Cairo non vuole fare socnti sulla clausola rescissoria da 100 milioni del Gallo, ma l'inserimento nella trattativa di Hart può agevolare un'intesa.