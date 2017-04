Insieme a Mihajlovic e Ljajic, in conferenza stampa era presente anche il terzino brasiliano Danilo Avelar che, dopo oltre un anno di assenza dai campi di gioco, domani contro il Chievo Verona tornerà a vestire la maglia del Torino. "Mi sento bene, in questi quindici giorni mi sono allenato ad un buon livello, ho avuto buone risposte dal fisico. Credo sia arrivato il momento giusto: a Verona mi sono fatto male un anno fa, credo che se tutto andrà bene potrò dare il mio contributo. Non è facile vedere i compagni in campo e stare fuori, fare solo allenamento differenziato. Non è la prima volta che ho subito un infortunio grave, mi era capitato già sei anni fa quando ero in Germania e quell'esperienza precedente mi ha aiutato a superare questa".