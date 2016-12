Obrigado a todos que foram nesse simples jogo que se tornou um evento enorme! Obrigado pelas doações dos alimentos, foi um sucesso! @zeca37 @edilsonoficial33 @miranda023 Una foto pubblicata da Danilo Avelar (@avelardanilo) in data: 28 Dic 2016 alle ore 09:02 PST

Dal Brasile arrivano buone notizie per il: Daniloè tornato a giocare una partita di calcio. Il terzino, che a causa dei problemi al ginocchio è fermo da quasi un anno, sta pian piano ritrovando la migliore condizione: prima delle feste natalizie è stato impiegato con la formazione Primavera nel match di campionato contro l'Udinese e ora è tornato a calcare i campi da gioco per un'amichevole benefica organizzata dallo stesso calciatore granata.Insieme ad altri calciatori brasiliani, tra i qualidell'Avelar è sceso in campo per una raccolta fondi destinati all’acquisto di cibo per le persone più bisognose (ogni spettatore doveva portare con sè un kg di alimenti, come pagamento simbolico).