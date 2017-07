Il no al Milan per Andrea Belotti detto dal presidente Cairo, complica l'arrivo in granata di Gabriel Paletta e di Cristian Zapata. Per questo motivo il Torino è tornato a trattare un difensore centrale che era già stato cercato nelle scorse settimane: Lorenzo Tonelli.



Torino e Napoli hanno ripreso a parlare del difensore ex Empoli che nell'ultima stagione con Sarri ha trovato poco spazio, anche a causa di alcuni problemi fisici. Già nelle scorse settimane Cairo e De Laurentiis avevano parlato del possibile trasferimento sotto la Mole di Tonelli, ora c'è stato un avvicinamento tra le parti.