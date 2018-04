Sembra che Antonio Barreca non riesca proprio a trovare spazio nel Torino di Walter Mazzarri. Anche contro il Crotone il giovane terzino granata è infatti destinato a sedersi in panchina, nel ruolo di terzino sinistro l'allenatore toscano sembra prediligere Cristian Ansaldi. Barreca può quindi al massimo sperare di essere mandato in campo per uno spezzone di partita nel secondo tempo.



Fino a questo momento Mazzarri non lo ha mai impiegato nell'undici titolare: vero che Barreca, nella primissima parte della gestione del tecnico toscano, è stato spesso ai margini della squadra a causa di alcuni problemi fisici, ma neanche ora che fisicamente sta bene sta riuscendo a scalare le gerarchie.