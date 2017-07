Non solo il tormentone Belotti, negli ultimi giorni si è spesso parlato di un altro gioiellino del Torino che è finito nel mirino della Roma: Antonio Barreca. Il terzino piace, e molto, alla società giallorosso, come ha anche raccontato in una recente intervista il suo procuratore, ma un suo addio quest'estate alla squadra granata sembra essere improbabile.



La Roma, infatti, non ha ancora presentato nessuna offerta al club di Urbano Cairo, come lo stesso presidente granata ha raccontato: "Non ho parlato con nessuno e non ho ricevuto alcuna richiesta per Antonio".