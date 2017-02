Nella brutta serata romana, nemmeno Antonio Barreca è riuscito a salvarsi. Il giovane terzino sinistro, che nella partita di andata contro la Roma aveva stupiti tanti per essere riuscito a disinnescare un avversario pericoloso come Salah, ieri all'Olimpico non è riuscito a ripetersi e ha sofferto più del previsto le incursioni dell'attaccante giallorosso.

Ora Mihajlovic non lo avrà a disposizione fino a giovedì: Barreca è stato infatti convocato dal ct Ventura per lo stage della Nazionale. Da oggi fino a mercoledì il terzino si toglierà quindi la maglia del Torino per indossare quella dell'Italia: la speranza di Mihajlovic e tifosi è che l'Azzurro possa rigenerare il difensore e che, a partire dalla trasferta del prossimo lunedì in casa della Fiorentina, possa tornare il giocatore ammirato nella prima parte di stagione.