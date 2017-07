Il centrocampista del Torino Daniele Baselli è intervenuto a Sky Sport dopo l'amichevole contro il Casateserogoredo: "E' la prima partita, lavoriamo tanto e perciò siamo sulle gambe. Il modulo mi piace. L'anno scorso abbiamo perso parecchi punti, quest'anno bisogna ripartire da come abbiamo lasciato il campionato ma vogliamo essere più competitivi e più svegli in certe partite. Mihajlovic diceva che non ho attributi? Diceva per spronarmi, sono contento che l'abbia fatto e penso di aver dimostrato il contrario. Rinnovo? Ringrazio mister e compagni, è anche merito loro. Nazionale? Voglio arrivare a questo obiettivo, ma so che bisogna lavorare molto durante l'anno per arrivarci. Belotti via? Lui è sereno, è un grande lavoratore e si è visto anche oggi. Spero resti con noi, poi sta al presidente e al Gallo. Sappiamo quanto è importante per il Torino, speriamo di tenerlo un altro anno. Foto delle maglie senza di lui? Non lo so, hanno fatto tutto di nascosto e ci hanno tenuti all'oscuro di tutto (ride, ndr). Io spero resti con noi, poi vediamo...".