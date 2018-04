Ha parlato così Daniele Baselli, centrocampista del Torino, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Milan. "Potevamo andare in vantaggio su rigore poi Bonaventura ha fatto un gol pazzesco, abbiamo fatto bene e siamo contenti di aver ottenuto il punto. Dispiace non giocare la prossima contro la squadra in cui sono cresciuto. Crediamo ancora nell'Europa, vogliamo lottare fino alla fine come oggi. Donnarumma è troppo forte, faccio i complimenti al portiere del Milan".