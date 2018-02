Quella che è iniziata oggi è la settimana che porta al derby della Mole numero 196: domenica alle 12.30 si affronteranno Torino e Juventus. All'andata i bianconeri si sono imposti con un netto 4-0 al termine di una partita che non è mai stata in discussione e che per i granata è stata in salita sin dal primo tempo quando, già sotto di un gol, Daniele Baselli si è fatto espellere ingenuamente dopo appena 24 minuti.



Il centrocampista ha ora voglia di riscattarsi, e su Instagram ha mostrato tutta la sua voglia di scendere in campo domenica contro la Juventus. #derbymood è l'hashtag che ha allegato a delle foto postate su Instagram. Tra i tanti commenti ricevuti nel post spicca quello del suo ex compagno di squadra, sia all'Atalanta che al Torino, Davide Zappacosta. "Bella faccia nella prima foto bas!