Protagonista, suo malgrado, del derby perso dal Torino per 4-0 contro la Juventus, Daniele Baselli ha parlato a Premium Sport nel post-partita: "Come ho già spiegato sui social, mi dispiace per l'espulsione. I miei compagni non si meritavano di giocare questa gara in dieci, soprattutto il derby, una gara molto sentita dai tifosi e anche da noi. Dispiace perché il primo giallo poteva anche non darmelo, sul secondo può avere ragione l'arbitro, ho cercato di togliere la gamba all'ultimo, ma ero già in volo. È un errore che non devo rifare. Cosa mi ha detto Mihajlovic? Non ci ho ancora parlato, ci parlerò nei prossimi giorni e chiederò scusa anche a lui".