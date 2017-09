Tra i giocatori a disposizione di Sinisa Mihajlovic che sono sicuri di avere una maglia da titolare contro la Sampdoria c'è Daniele Baselli. Per il centrocampista sarà il debutto stagionale dal primo minuto, considerato che era stato costretto a saltare le prime partite a causa di un fastidio al ginocchio. Il numero 8 granata ha presentato la partita di domenica all'Olimpico Grande Torino ai microfoni di Torino Channel.



"Siamo pronti a stringere i denti – ha dichiarato il centrocampista del Torino – sappiamo di essere in emergenza ma questo non ci fermerà. Io sono rientrato un po’ in anticipo ma sto bene, perciò voglio dare il mio contributo ala squadra. La Sampdoria ha grande qualità davanti, ha tre attaccanti che ci potranno mettere in difficoltà, ma stiamo lavorando alla grande per difenderci nel modo migliore”.