Andrea Belotti sarà costretto al ruolo di spettatore anche nella partita che domenica il suo Torino giocherà contro il Sassuolo. L'attaccante, infortunatosi in allenamento al ginocchio lo scorso dicembre prima dell'ultima gara del girone d'andata, in questi giorni non ha ancora ripreso ad allenarsi con i propri compagni di squadra e non dovrebbe essere neanche tra i convocati per il match contro la formazione neroverde di Giuseppe Iachini.



Più probabile che Belotti possa tornare almeno in panchina per l'incontro successivo, quello che il Torino giocherà in casa contro il Benevento il 28 gennaio. La società granata e lo stesso calciatore questa volta, a differenza di quanto avvenuto a ottobre con il precedente infortunio al ginocchio destro, non vogliono accelerare i tempi per correre rischi di ricadute e ulteriori complicazioni.