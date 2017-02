L'attaccante del Torino, Andrea Belotti ha dichiarato ai microfoni di Sky: "E' un momento in cui non riusciamo a portare a casa i tre punti, ma ci alleniamo sereni, ci aiutiamo e ci impegniamo tutti, ci incoraggiamo a vicenda. Credo che sia il punto giusto per ripartire e per portare a casa la vittoria nelle prossime partite. Io in corsa per la Scarpa d'Oro? Mi fa molto piacere, ma devo sempre farmi trovare pronto. Sarebbe un onore vincerla, ma so che è molto difficile perché ci sono tantissimi attaccanti forti che segnano con grande continuità".