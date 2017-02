Andrea Belotti, attaccante del Torino, autore di una doppietta nel 2-2 contro la Fiorentina, parla a Premium Sport: "Fa sempre ricevere applausi da tutti. Significa che sono sportivi oltre che tifosi. Siamo partiti male con le misure ma poi è uscito fuori il cuore del gruppo e continuando così possiamo far bene per toglierci grandi soddisfazioni. La classifica cannonieri è un obiettivo mio, ma il merito è dei compagni. Potevo essere uno sopra se non sbagliavo il rigore, ma sembra una routine. Quest'anno non riesco a buttarli dentro i rigori: l'anno scorso li facevo. Lavorerò per quello. Io son contento e onorato di giocare nel Toro. Il futuro non lo conosce nessuno".