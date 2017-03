A presentare la sfida Torino-Palermo anche il grande ex della sfida, Andrea Belotti, intervenuto in conferenza stampa.“Se domani io sarò il capitano e se scenderò in campo è una decisione che spetta al mister (“È un comico, può andare a Zelig”, il commento di Mihajlovic, al suo fianco nella sala stampa del Grande Torino). Domani sarò onorato di avere l’opportunità di indossare la fascia”.

"Leggere il mio nome in cima alla classifica cannonieri e anche a quella della Scarpa D’Oro fa sicuramente piacere. Non è solo merito mio, però, anche dei miei compagni. Farò il possibile per restarci e combatterò fino all’ultimo gol. Spero di vincerne almeno una, se non tutte e due".

Sui rigori: “Il calcio di rigore non è solo una sfida tecnica ma è anche una sfida di nervi, devi imparare a essere lucido e freddo. Ho chiesto consigli, se anche un campione come Pulici mi vuole dare un consiglio è ben accetto, non può che essermi utile”.



Poi sulla corsa al Mondiale con gli Azzurri: “Il Mondiale? È nel 2018, devo finire la stagione con il Toro e poi ho un’altra stagione con il Toro davanti prima di raggiungerlo. Ci penserò più avanti, al Mondiale 2018”.