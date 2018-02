Ritorno al gol per Andrea Belotti, a segno nel 2-0 del Torino all'Udinese. A fine partita il Gallo ha parlato a Sky Sport: "Rispetto a Genova sono riuscito a tenere bene, oggi è la dimostrazione che ho lavorato bene in allenamento. Già avevo fatto un gol simile all'Udinese due anni fa? Evidentemente mi porta bene. Da adesso in poi iniziamo a pensare al derby, sarà molto difficile, conosciamo la grande forza della Juve. Dovremo prepararla bene, essere compatti e metterli in difficoltà con il nostro gioco. Per l'Europa ci siamo anche noi, è da sempre il nostro obiettivo e stiamo facendo il possibile. Non molleremo mai, noi ci crediamo".