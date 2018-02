Dopo le parole rilasciate a caldo a pochi istanti dal fischio finale della sfida tra il Torino e l'Udinese, Andrea Belotti è tornato a parlare in zona mista ai microfoni di Sky Sport: "Son contento perché ho riacquistato la forma fisica. Sono tornato titolare oggi dopo essermi fatto male al ginocchio, solo giocando posso tornare al top. Ora il derby con la Juve, che da anni ha una grande difesa. Lavoriamo per poterli battere. Mazzarri ha detto che somiglio al primo Cavani? È un grandissimo campione e fa piacere questo tipo di accostamento".



KO CON LA SVEZIA - "Mi viene da piangere ogni volta che ci penso, è una macchia. Ma bisogna andare avanti dando sempre tutto".



INFORTUNI - "La mia famiglia mi è sempre stata vicino, purtroppo ho avuto due infortuni che mi hanno un po' bloccato. Grazie a loro ho recuperato con serenità e ora voglio proseguire su questa scia".



EUROPA LEAGUE - "È un nostro obiettivo da inizio stagione, siamo lì e ci dobbiamo credere. È un sogno per noi e per i tifosi".



IDOLI DEI BAMBINI - "Fa piacere, mi ricorda di quando ero piccolino e rimanevo di sasso dinanzi ai miei idoli. Vedere ora che i bambini lo fanno per me è un motivo di orgoglio".