Sembra essere destinata a concludersi a breve l'esperienza in granata di Marco Benassi. Con il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1 il capitano granata faticherebbe a trovare un posto nella mediana di Mihajlovic e il Torino sta quindi pensando ad una cessione per puntare su giocatori più adatti al nuovo modulo come Donsah e Castro.

Se cessione sarà, non avverrà comunque nei prossimi giorni: prima di vendere Benassi, Cairo vuole aspettare la fine dell'Europeo Under 21, ben conscio del fatto che il prezzo del cartellino del suo centrocampista potrebbe lievitare nel caso fosse protagonista di un ottimo torneo. Al momento il giocatore è valutato 15 milioni di euro e su di lui sono in agguato Lazio e Fiorentina.